Врачи нашли живого паука в ухе пациентки

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Во Вьетнаме доктора извлекли живого паука из уха пациентки. Видео, снятое с помощью эндоскопа, опубликовал информационный портал UPI.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, обратилась в больницу провинции Хайзыонг с жалобами на боль в ухе. Доктор Туок осмотрел пациентку с помощью эндоскопа и обнаружил в наружном слуховом проходе маленького паука.

Туоку удалось выманить членистоногое из ушного канала женщины лучом света. Текущее состояние вьетнамки не уточняется.

В 2018 году житель Китая обратился в клинику из-за дискомфорта в ухе. Врач обнаружил, что в нем живет паук. Инородный объект быстро удалили. По словам медика, ушные каналы людей теплые и влажные, поэтому в некоторых случаях могут быть расценены пауками как комфортное место для проживания.

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