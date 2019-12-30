Рабочий в рукавицах упал с 30 этажа и остался невредим

В китайском городе Гуйчжоу спасли ремонтника, который упал в шахту лифта. Он остался невредим, сообщает AsiaOne.

Мужчина вызвал лифт на 30-й этаж и не заметил, что за открывшимися дверями нет кабины. Он шагнул в шахту и сорвался вниз, но сумел прервать падение, уцепившись за металлический трос.

При падении рабочий не получил травм. Он избежал ожогов, когда съезжал по тросу, благодаря рукавицам, которые оказались у него на руках.

Пострадавший повис на уровне восьмого этажа. Через несколько минут он сообразил, что в шахте лифта действует мобильная связь. После этого ему удалось достать телефон и позвонить в полицию.

Прибывшим на место происшествия пожарным понадобилось около пяти минут, чтобы снять мужчину с троса. К тому времени он провисел в шахте примерно 20 минут.

В августе сообщалось, что в канадском городе Эдмонтон, провинция Альберта, пассажир лифта выжил после падения с большой высоты. Он не получил серьезных травм и не поехал в больницу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!