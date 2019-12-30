«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» устроит новые показы

В Театре МДМ с 10 по 15 января пройдут дополнительные показы бродвейского спектакля «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За последние пять лет постановка трех выпускников Лондонской академии искусств прошла путь от первых показов на сцене лондонского паба до премьеры в Вест-Энде, на Бродвее и в главных театрах 20 стран мира (Аргентина, Австралия, Китай, Франция, Германия: Южная Корея и другие). Пьеса также завоевала такие престижные театральные награды, как премия Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015), «Мольер» (Франция, 2016) и «Тони» (США, 2017).

В Москве эта комедия в новом для России жанре театральной клоунады стала главным хитом прошлого сезона: за восемь месяцев постановку посмотрело более 250 тысяч зрителей. Главные роли в ней исполнили Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Александр Матросов, Юлия Ива, Александр Горелов, Анна Глаубэ, Владимир Моташнев, Никита Смольянинов, Галина Безрук, Станислав Беляев и другие.

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