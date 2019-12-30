Курившему полвека самокрутки мужчине пришили искусственный язык

Курившему полвека самокрутки Генри Приддингу (Henry Pridding) из Англии пришили искусственный язык из-за рака. 66-летний англичанин рассказал о последствиях вредной привычки изданию Manchester Evening News.

Приддинг курил каждый день с 12 лет. В 62 года он начал испытывать проблемы с приемами пищи, после чего обратился в больницу, где него диагностировали рак. Операция по удалению опухоли шла 14 часов, к тому же, пришлось удалить десять зубов. Также хирурги создали мужчине искусственный язык из его кожи. Операция повлияла на речь мужчины: сейчас он носит на лице удерживающие челюсть спицы и металлическую пластину. После этого он бросил курить, к чему теперь призывает других.

Приддинг отмечает, что у его жены несколько лет назад диагностировали рак легких, что тоже заставило его задуматься о вреде курения. В 2012 году она прошла химиотерапию, и рак отступил. У Приддингов пять детей и 12 внуков, которые, по их словам, придают им силы. Никто в семье не курит после того, что они пережили.

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