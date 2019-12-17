В России захотели запретить курение в коммуналках

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» захотели запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Госдумы.
С инициативой выступили первый заместитель председателя фракции Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член комитета Сергей Герасименко. Они сказали, что нынешнее законодательство запрещает курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. В то же время в коммуналках ввиду их специфики имеются помещения, предназначенные для обслуживания более чем одной комнаты данной квартиры, — это кухня, коридор, санузел и другие.
По мнению депутатов, такой пробел в законодательстве является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир, в том числе детей, на чистый воздух.
1 октября в России вступил в силу так называемый закон о курении на балконах. Он вводит запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и гостиничных номеров.