Один из крупнейших круизных лайнеров в мире врезался в бетонный причал

В Италии произошла авария с одним из крупнейших круизных лайнеров в мире MSC Grandiosa. Случившееся попало на видео, запись публикует RT.

По информации канала, инцидент случился утром в понедельник, 30 декабря, в районе города Палермо на острове Сицилия. На кадрах видно, как судно врезается в причал на бетонных понтонах в процессе швартовки.

Отмечается, что в результате случившегося часть пирса обрушилась в воду, а судно стоимостью 853 миллиона долларов, которое около месяца назад совершило свой первый рейс, получило повреждение корпуса.

20 декабря лайнеры Carnival Legend и Carnival Glory столкнулись рядом с мексиканским островом Косумель. Первый приблизился ко второму и частично разрушил одну из его нижних палуб. В результате произошедшего пострадали несколько пассажиров, их доставили в местную больницу.

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