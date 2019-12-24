Пассажиры врезавшихся друг в друга круизных лайнеров поделились впечатлениями

Пассажиры двух круизных лайнеров компании Carnival Cruise, которые врезались друг в друга в порту, поделились своими впечатлениями. Об этом сообщает Fox 16.

Американец Джош Халамек (Josh Halamek), заплативший за путешествие на борту Carnival Glory 1,8 тысячи долларов (111,7 тысячи рублей), признался, что изначально спутал момент столкновения кораблей с процессом швартовки. «Я думал, что это резкая швартовка, но потом заметил, что судно продолжало раскачиваться на волнах, а шкафы в нашей каюте открываются и закрываются», — пояснил он.

По прибытии в порт Халамек увидел большую пробоину в корпусе лайнера. Пассажир также заявил, что трудности на судне возникали в течение всего путешествия. «Это была просто череда проблем, которые продолжали прибавляться», — сказал он.

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В то же время Фелиция Макнили (Felicia McNeely) из американского штата Арканзас сообщила KATV, что списала возникшую при аварии тряску на высокие волны и только спустя примерно час узнала из обращения капитана Carnival Legend о произошедшем. «Теперь мы будем опасаться ездить в круизы. (...) После произошедшего среди пассажиров было что-то вроде уныния», — добавила она.

Лайнеры Carnival Legend и Carnival Glory столкнулись рядом с мексиканским островом Косумель в пятницу, 20 декабря. Первый корабль приблизился ко второму и частично разрушил одну из его нижних палуб. В результате произошедшего пострадали несколько пассажиров, их доставили в местную больницу.

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