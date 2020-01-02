Россиянин пошел помогать другу и пропал

Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Инцидент произошел в конце декабря в районе сопки Марчеканская. Двое мужчин приехали на такси к подножию сопки, вышли из машины и попросили водителя подождать их. Прогулявшись, они вернулись в такси и попросили отвезти их домой, однако спустя несколько минут один из пассажиров сказал, что потерял телефон. Он вышел из автомобиля и пошел искать гаджет.

Не дождавшись своего товарища, второй мужчина пошел за ним. Через некоторое время потерявший телефон пассажир вернулся и сказал водителю, чтобы тот отвез его. «Прибыв по адресу, молодой человек расплатился с водителем и ушел. Но водитель такси заволновался за судьбу второго человека и обратился в полицию», — говорится в сообщении отряда.

Спасатели обследовали подножие сопки и опросили гуляющих там людей, но пропавшего мужчину никто не видел. Всю информацию они передали полицейским.

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