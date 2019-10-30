Жена пропавшего россиянина заподозрила его в убийстве двоих детей

Эльмира Мазова, жена пропавшего с двумя детьми в Уфе Артема Мазова предположила, что мужчина убил несовершеннолетних сыновей, так как у него «есть отклонения». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина уточнила, что перед исчезновением мужа они поссорились, поскольку она хотела развестись. 29 октября жена Мазова обратилась к нему через телеканал ВГТРК «Башкортостан» и попросила его вернуться живым и с детьми.

Отмечается, что волонтеры прекратили поиски пропавших — теперь этим занимаются водолазы и спасатели.

Мазов и двое детей 5 и 8 лет пропали 26 октября. Сообщалось, что незадолго до происшествия мужчина купил моток веревки и забрал ее с собой. Кроме того, мужчина якобы насильно посадил детей в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. 29 октября в лесу обнаружили пустой его машину. Предположительно, причиной таких действий стала месть жене после ссоры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц, малолетних»).

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