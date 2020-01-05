В Польше задержали заказчика убийства генпрокурора

Польская полиция арестовала предполагаемого заказчика убийства генерального прокурора страны. Об этом сообщает телеканал TVP.

По данным канала, подозреваемый по имени Ян был задержан в связи с двумя уголовными делами. Первое касается «создания опасности для жизни или здоровья большого количества людей», второе — подстрекательства к убийству. Отмечается, что в руках следствия уже находится и предполагаемый наемный убийца.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что любой, кто выступает против представителей судебной власти, должен учитывать последствия. По его словам, реакция государства всегда будет жесткой. «Я буду реагировать на любые действия, направленные против моих коллег, прокуроров и всех представителей судебной власти, которые самоотверженно борются с преступностью», — подчеркнул он.

В мае текущего года сообщалось, что крупный торговец спайсами хотел убить министра юстиции, генерального прокурора Польши Збигнева Зебро, передает РИА Новости. Для этого был нанят киллер за 100 тысяч злотых (около 26 тысяч долларов).

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