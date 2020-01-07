Путин впервые высказался о ситуации на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани

Президент России Владимир Путин впервые высказался о ситуации на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«В целом в регионе мы видим, что она [ситуация], к сожалению, обостряется», — сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.

Напряженность на Ближнем Востоке начала расти после гибели генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он был убит 3 январе в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил случившееся с объявлением войны и пообещал Вашингтону суровую месть.

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