Президент США Дональд Трамп пообещал соблюдать международное право при возможной атаке на Иран. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, во время беседы с журналистами Трамп заявил, что в соответствии с международным правом будет избегать нападений на культурные объекты в ходе военных атак.

Ранее в январе президент США сообщил, что американские войска нацелены на 52 иранских объекта, в том числе те, которые важны для местной культуры. Это произойдет в том случае, если Тегеран атакует американцев, уточнил Трамп. Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави усомнился в планах США ударить по 52 объектам.

Это заявление глава Белого дома сделал после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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