IKEA выплатит 46 миллионов долларов семье погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит 46 миллионов долларов компенсации семье из-за смерти ребенка в результате падения на него комода. Об этом сообщает CBS News.

В 2017 году на двухлетнего Йозеф Дудек из Калифорнии упал комод серии Malm. Мать мальчика Джолин Дудек рассказала, что этот предмет мебели «был спроектирован нестабильным» и не соответствовал стандартам безопасности.

Отмечается, что комод стал причиной смерти 10 людей. В 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов долларов трем американским семьям, чьи дети погибли после падения на них комодов Malm.

IKEA — это производственно-торговая группа компаний, основанная в Швеции в 1943 году предпринимателем Ингваром Кампрадом. В настоящее время это одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели, предметов интерьера, текстиля и посуды, располагающая собственным производством в нескольких странах мира, включая Россию.

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