Отсудившего у IKEA 25 миллиардов рублей бизнесмена попросили посадить на 8,5 лет

Прокуратура попросила приговорить обвиняемого в заведомо ложном доносе Константина Пономарева к 8,5 годам колонии общего режима. Об этом во вторник, 21 мая, его адвокат Анна Ставицкая сообщила принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Обвинение утверждает, что он совершил его в период судебных тяжб со шведским концерном IKEA. Кроме этого, столичное управление Следственного комитета вменяет ему уклонение от уплаты налогов на сумму в 4,7 миллиарда рублей, мошенничество и другие преступления. В настоящее время большинство эпизодов его дела не дошли до суда.

Для еще одного фигуранта этого дела, адвоката Максима Загорского, прокурор попросил тот же срок и лишение права заниматься адвокатской и юридической деятельностью три года.

По версии следствия, они вместе с несколькими подставными лицами подали в мировые суды подмосковного Раменского заявления о клевете, получив выгодные для себя решения. Тексты постановлений содержали упоминания некоторых обстоятельств, связанных в том числе со спорами с IKEA, а их судебное подтверждение помогало бизнесмену уклоняться от уплаты налогов и ответственности за уголовные преступления.

Пономарев — владелец компании «Системы автономного электроснабжения». В 2010 году он по мировому соглашению отсудил у российских структур IKEA, которым сдавал в аренду электрогенераторы для энергоснабжения магазинов, 25 миллиардов рублей в счет задолженности с 2007 по 2008 год. Затем бизнесмен потребовал от компании еще 33 миллиарда рублей за следующий период аренды, но эти претензии были отклонены российскими судами. Впоследствии он отсудил у IKEA еще 507 миллионов рублей и претендовал на 9,3 миллиарда рублей.

Пономарев включен в «список Магнитского».

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