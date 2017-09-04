Константин Пономарев злоупотребил своим правом на амнистию

Пресненский районный суд города Москвы сегодня должен вынести решение о продлении срока содержания под стражей Константина Пономарева. Экс-аудитор, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на 8 миллиардов рублей, оказался в камере СИЗО в начале июля 2017 года.

По версии следствия, Пономарев не уплатил налоги с полученных от компании IKEA 25 миллиардов рублей, воспользовавшись мошенническими схемами налоговой оптимизации. В апреле 2015 года, по результатам проверки ФНС, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данным фактам. Через месяц оно было прекращено по требованию столичной прокуратурой.

По данным «Коммерсанта», такой поворот стал возможным в результате срежесированного судебного процесса, в котором подкупленные обвиняемый и свидетель дали показания, которые позволили стать основанием для закрытия уголовного дела. Вскоре Пономарев подал специальную декларацию, в которой признался в ранее вменяемых ему нарушениях, рассчитывая воспользоваться объявленной амнистией капиталов.

Адвокаты Пономарева заявляют, что нового обвинения в уклонении от налогов быть не может, Пономарев попадает под налоговую амнистию. Однако представители следствия придерживается противоположной точки зрения.

Эту позицию разделяют эксперты. В частности, управляющий партнер юридической компании «Щекин и партнеры», доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ Денис Щекин убежден, что Пономарев не имеет права на налоговую амнистию, поскольку в апреле-мае 2015 года прибег к незаконным действиям. «Уголовное дело было прекращено, но основания для этого были не надлежащие, созданные искусственно», — пояснил юрист.

Щекин напомнил, что смысл любой налоговой амнистии в том, чтобы государство получило от налогоплательщика первичную информацию о допущенных нарушениях. В случае же со спецдекларацией Пономарева, все обстоит иначе, считает эксперт. Правоохранительные органы уже знали о мошенничестве с уплатой налогов с его стороны.

Поэтому подача спецдекларации в данном случае по сути является попыткой уйти от ответственности, зная что и следствие и налоговые органы уже знают о налоговых нарушениях , резюмировал Щекин.

