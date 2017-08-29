Суд обязал Константина Пономарева выплатить четыре миллиарда рублей налогов

Тверской районный суд города Москвы отказал Константину Пономареву в оспаривании акта Федеральной налоговой службы о доначислении налогов и подтвердил обоснованность доначисления ему НДФЛ в размере четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Налоги в таком размере Пономарев должен заплатить как физическое лицо с дохода в размере 25 миллиардов рублей, полученных от компании ИКЕА во внесудебном порядке в 2010 году, сообщает издание.

Акт N 972 10 ИФНС России по городу Москве по результатам выездной налоговой проверки был подготовлен еще в феврале 2015 года, после чего экс-аудитор различными способами уходил от его исполнения. Следствие считает, что Пономарев подкупал свидетелей, чтобы через суд доказать отсутствие налогооблагаемого дохода.

В настоящий момент Пономарев находится в СИЗО по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, уходе от налогов, подкупе свидетеля и других правонарушениях.

Следствие установило, что для получения доказательств для судебных споров Пономарев с помощью адвоката Максима Загорского (также арестованного, но позднее отпущенного под домашний арест) подкупал свидетелей и обвиняемых. Следственный комитет установил, что Пономарев контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд. Кроме того, сообщалось, что он уже купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия. Именно поэтому Пресненский районный суд Москвы 4 августа удовлетворил ходатайство обвинения о продлении срока содержания Пономарева под стражей.

Как сообщали СМИ, Пономарев предпринимал попытку обратиться к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой защитить его от «незаконного преследования». Комментируя РАПСИ данное обращение, Титов подчеркнул участие самого Пономарева в атаках на бизнес: именно он был инициатором громкого процесса против ИКЕА, финальную точку в котором не удается поставить уже более 8 лет.

Титов, комментируя этот спор, усмотрел в действиях Пономарева «явные признаки рейдерства, попытки манипулирования правом». Обращение подследственного в настоящий момент находится на рассмотрении.

Обращаясь к Титову, Пономарев апеллировал к его функции защитника предпринимателей, однако, пишет издание, есть все основания сомневаться, что экс-аудитор занимался предпринимательством. «Мы достаточно давно поняли, что "бизнес" Пономарева заключается в осуществлении различных махинаторских схем по созданию "доказательств" для судов с целью получения значительных средств от своих контрагентов в судебном или досудебном порядке», — заявил Владимир Михайлов, адвокат, представляющий ИКЕА в судах.

По данным СМИ, Следственный комитет уже дважды возбуждал против Пономарева уголовные дела по признакам ухода от уплаты налогов в особо крупном размере. Экс-аудитора подозревали в неуплате рекордных 8 миллиардов рублей.

Максимальное наказание по совокупности инкриминируемых Пономареву статей составляет до 11 лет тюремного заключения.