Благоустроена дорога к станции МЦД-1 «Рабочий поселок»

Удобная и хорошо освещенная дорога теперь ведет к станции МЦД-1 «Рабочий поселок» после благоустройства прилегающей территории. Станция интегрирована с одноименной станцией Смоленского (Белорусского) направления МЖД, Протяженность благоустроенной территории — почти 5 километров, а ее площадь составляет порядка 14 гектаров.

Не только пассажирам МЦД, но и местным жителям нравится гулять по новому, выложенному цветной плиткой променаду, обустроенному вдоль улицы маршала Неделина. А те, кто после прогулки торопится на «Иволгу», могут быстро и удобно купить билеты на площади перед входом на станцию. Здесь же расположены киоски с мороженым и свежей прессой.

В рамках работ по благоустройству территории, прилегающей к «Рабочему поселку», оборудовали тротуары с асфальтобетонным (площадью 28,1 тысячи квадратных метров) и плиточным покрытиями (площадью более 9 тысячи квадратных метров). Покрытие проезжей части площадью 34,5 тысячи квадратных метров заменили и установили новый бордюрный камень протяженностью порядка 20 тысяч метров.

Чтобы перенести под землю кабельные линии для устройства освещения, в траншеях проложили 14,7 тысячи метров полиэтиленовых труб низкого давления и установили 6 кабельных колодцев.

«Почти 280 опор основного освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами делают путь к станции удобным, приятным и безопасным», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Здесь также разбиты порядка 70 тысяч квадратных метров газонов, а весной будут высажены более 180 деревьев и почти 3 тысяч кустарников.

«Для тех, кто предпочитает передвигаться на двухколесном транспорте, устроили асфальтобетонную велодорожку протяженностью более 4 километров», — добавили в пресс-службе ведомства.

Станция МЦД-1 «Рабочий поселок» расположена в Можайском районе Западного административного округа столицы. Здесь находится большое количество жилых домов, офисных центров и промышленных предприятий. Более 130 тысяч горожан, проживающих в этом районе, часто пользуются платформами «Рабочий поселок» или следующей станцией «Сетунь», чтобы добраться в центр города.

На этапе проектирования проводились рабочие встречи с гражданами и представителями управы района Можайский и префектуры Западного округа. Их пожелания были учтены, а предложенные проектом решения благоустройства согласованы.