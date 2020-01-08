Жителя Армении арестовали за слова о поздравлении Трампа Пашиняном

В Ереване арестовали автора «фейковой» новости о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы поздравил президента США Дональда Трампа после убийства командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Службу национальной безопасности (СНБ).

Задержанный мужчина признался, что распространял ложные новости через Facebook-аккаунт под ником «Диана Арутюнян». «Я не представлял, что написанная мною ложная публикация будет так растиражирована и нанесет ущерб интересам и национальной безопасности Армении», — заявил он.

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Пользователь признался, что размещал на странице публикации из-за того, что считает несправедливым арест бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Ранее в СНБ заявили, что ложная информация получила распространение в азербайджанских и иранских СМИ. Сам глава правительства Армении заявил, что не поздравлял Трампа, призвав Иран и США к миру. По его словам, поддельная новость нанесла серьезный ущерб безопасности и национальным интересам страны.

В ночь на 3 января во время ракетного удара американской авиации в Багдаде был убит командир спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты объяснили свои действия самозащитой — якобы генерал организовал несколько недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря

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