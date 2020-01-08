Командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани похоронили в его родном городе Кермане. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, убитого военного похоронили спустя несколько часов после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты по двум американским авиабазам в Ираке. Гроб с телом Сулеймани расположили в «секции мучеников».

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Изначально похоронить генерала планировалось во вторник, 7 января. Однако траурную церемонию перенесли из-за большого количества пришедших людей и давки, в результате которой погибло более 50 человек.

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Тегеране американскими военнослужащими. В отместку ночью 8 января КСИР Ирана запустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные. Под обстрел попали авиабаза Эйн-аль-Асад и аэродром в Эрбиле.

Позже государственное телевидение Ирана сообщило о 80 убитых военнослужащих США. В эфире жертв обстрела назвали «американскими террористами». В Пентагоне эти сведения не комментировали, но ранее информация о погибших не поступала.

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