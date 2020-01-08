Медведев дал поручения в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал ряд поручений, касающихся безопасности россиян на Ближнем Востоке «с учетом произошедших там последних событий», сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, передает «Интерфакс» .

Вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину поручено оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, районе Персидского и Оманского заливов.

Материалы по теме Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани». Официальных данных о жертвах нет, но по данным СМИ, их может быть около 80-ти.

Утром 8 января неподалеку от Тегерана разбился украинский «Боинг». На борту было 168 пассажиров, никто не выжил. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за возгорания двигателя.

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