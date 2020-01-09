Опровергнуто устоявшееся представление о Млечном Пути

Астрономы Гарвардского университета в США выяснили, что пояс Гулда является частью более крупной структуры протяженностью девять тысяч световых лет. Это полностью меняет представление о поясе, который был открыт в 1879 году астрономом Бенджамином Гулдом. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Исследователи провели наблюдения с помощью космического телескопа Gaia, чтобы проверить, действительно ли газовые облака образуют диск. Астрономы также изучили трехмерное распределение пыли и измерили расстояния до регионов, где межзвездное вещество коллапсирует под действием гравитации и формирует звезды.

Ученые обнаружили, что скопления плотного газа, которые ранее считались частью пояса Гулда, на самом деле объединяет множество локальных областей звездообразования и вмещает в себя три миллиона солнечных масс. Трехмерное строение этой структуры, названной волной Рэдклиффа, соответствует затухающей синусоидальной волне на плоскости Млечного пути со средним периодом около двух килопарсек и максимальной амплитудой около 160 парсек (один парсек равен 3,2 светового года).

Волна Рэдклиффа оказалась самой крупной газовой структурой в Млечном Пути. Она уступает пузырям Ферми — областям гамма-излучения, охватывающим 50 тысяч световых лет.

Согласно первоначальным представлениям, пояс Гулда являлся кольцом звезд диаметром три тысячи световых лет. Его возраст составляет 30-50 миллионов лет, однако причины его появления пока остаются неизвестными.

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