На Украине объявили траур по жертвам авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с катастрофой украинского авиалайнера в Иране. Об этом сообщается на сайте Офиса президента страны.

В подписанном указе для чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Ранее Владимир Путин направил украинскому коллеге телеграмму с соболезнованиями. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

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