Медведев дал спецслужбам один день на оценку угроз россиянам на Ближнем Востоке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также главам Минтранса и Минэкономразвития Евгению Дитриху и Максиму Орешкину за один день оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

По его словам, ведомствам и спецслужбам поручено «в срок до 9 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в Ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий».

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