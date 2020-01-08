Россиянам придется дольше лететь на Ближний Восток после катастрофы в Иране

Российские авиакомпании скорректировали маршруты перелетов на Ближний Восток после рекомендации Росавиации избегать полетов над Ираном. Об этом сообщает принадлежащее семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В связи с изменением маршрутов на некоторых направлениях время полета увеличится, предупредили пассажиров. В частности, авиакомпания «Россия» изменила маршруты перелетов Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Шарджа и Екатеринбург — Шарджа. Полетное время увеличится на разных рейсах от 16 минут до 1 часа 42 минут.

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Авиакомпания Utair скорректировала один маршрут: Махачкала — Джидда (Саудовская Аравия). Самолеты будут пролетать по альтернативному маршруту — через Египет и Кипр. В свою очередь, авиакомпания AZUR air согласовывает альтернативные безопасные маршруты с авиационными властями стран, над территорией которых выполняются полеты. Речь идет о перелетах из российских городов в курортные зоны стран ОАЭ, Мальдив, Индии и Шри-Ланки.

Крушение самолета «Международных авиалиний Украины» произошло на утро после того, как в ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Иран объявил это ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Багдаде 3 января, который погиб в результате американского ракетного удара.

Украинский пассажирский лайнер упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана, все находившиеся на его борту 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Большинство из них не были украинскими гражданами.

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