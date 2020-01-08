Опубликован список пассажиров упавшего в Иране самолета

Компания «Международные авиалинии Украины» опубликовала на своем сайте список пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Иране.

В списке значится 167 пассажиров. Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщал, что на борту всего было 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

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Позже в СНБО уточнили, что изначально на рейс зарегистрировались 169 человек, но двое не сели на борт. Как передает «Интерфакс-Украина», их личности не уточняются, известно только, что они не были гражданами Украины. По уточненным данным, на борту находилось 11 украинцев, в том числе все девять членов экипажа самолета.

Кроме того, как сообщал глава МИД Украины Вадим Пристайко, помимо них, в самолете находились 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, а также по три гражданина Великобритании и Германии.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после вылета утром в среду, 8 января. Изначально представительство Киева в Иране объявило, что версия теракта не рассматривается как вероятная, однако затем дипмиссия объявила все заявления о причинах катастрофы неофициальными и подчеркнуло, что единственным достоверным источником по этому поводу может быть следственная комиссия.

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