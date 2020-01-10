«Аэрофлот» усовершенствовал технологии продаж авиабилетов

«Аэрофлот» поднялся на четвертый уровень во внедрении нового международного стандарта дистрибуции авиаперевозок и дополнительных услуг NDC (New Distribution Capability). Авиакомпания получила соответствующий сертификат в рамках стандарта, разработанного Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), говорится в сообщении перевозчика.

Программа NDC открывает перед «Аэрофлотом» новые перспективы в технологии дистрибуции авиауслуг. В частности, четвертый уровень дает возможность значительно повысить качество обслуживания пассажиров, так как обеспечивает полное управление предложениями и заказами на стороне агента, а также включает дополнительные сервисные функции.

Это позволяет оперативно выполнять такие операции, как обмен и возврат авиабилетов, и получать информацию об изменениях в бронировании, ускоряет перевод агентской сети на собственный канал продаж и способствует оптимизации расходов на дистрибуцию.

«Сегодня основной тренд в мировом бизнесе — персонализация услуг, поэтому повышение уровня стандарта NDC позволит Аэрофлоту максимально полно учитывать потребности своих пассажиров, — отметил генеральный директор «Аэрофлот, член Совета управляющих IATA Виталий Савельев. Широкое использование NDC подтверждает лидерство Аэрофлота в области цифровизации. Благодаря современным высокотехнологичным решениям расширяется спектр предлагаемого продукта, увеличивается эффективность работы компании». Он подчеркнул, что дальнейшее внедрение инновационных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, является одной из ключевых задач Стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2023 года.

Сертификацию IATA третьего уровня стандарта NDC наравне с рядом глобальных авиаперевозчиков «Аэрофлот» прошел В 2018 году, стимулировав уверенный рост продаж.

В авиакомпании отметили, что внедрение новейшего стандарта дистрибуции авиаперевозок стало одним из множества примеров продвижения инновационных решений IATA на отечественном рынке, которое «Аэрофлот» активно осуществляет на протяжении трех десятилетий членства в Ассоциации.

