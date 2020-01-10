Путин раскритиковал крымских чиновников

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной тому стало их недостаточное внимание к вопросам водоснабжения. «Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — сказал президент на совещании по вопросам социально- экономического развития Крыма и Севастополя.

Российский лидер также призвал повышать качество жизни на полуострове. Как отметил Путин, это можно делать, опираясь на уже созданную базу и используя возможности национальных проектов.

После воссоединения с Россией в 2014 году Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Канал, который был построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма, покрывал 90 процентов потребности полуострова.

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