Казахстан заявил о неустановленном падении обломков ракеты России

Во время плановых учений испытательного центра Минобороны России, проходивших 9 января, произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест, сообщает сегодня, 11 января, военное ведомство Казахстана.

«Взрыва не было. В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет. Ситуация опасности для населения не представляет. Пуск ракет с использованием объектов на территории Республики Казахстан проводился согласно годовому плану и графику проведения учений», — говорится на сайте Минобороны Казахстана.

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Там же отмечается, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а район инцидента оцеплен полицией.

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

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