Журналиста RT убили в Ираке

В Ираке неизвестные убили журналиста российского телеканала RT Саафа Гали. Об этом в субботу, 11 января, в своем Telegram-канале сообщила главный редактор СМИ Маргарита Симоньян.

«Ох:(((( В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе», — написала она.

Симоньян добавила, что семье погибшего журналиста будет оказана помощь.

В декабре сообщалось, что правоохранительные органы Украины назвали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Как выяснило следствие, в преступной группировке состояли пять человек: детский врач Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко, военнослужащая Яна Дугарь, а также ветераны конфликта в Донбассе Владислав и Инна Грищенко.

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