Американская актриса и певица Жанель Монэ совершила каминг-аут в Twitter, объявив себя небинарной персоной, отказывающейся однозначно считать себя женщиной или мужчиной.

34-летняя артистка сделала репост записи с гифкой из мультфильма «Вселенная Стивена», на которой персонаж Стивонни на вопрос «Ты мальчик или девочка?» отвечает «Я — переживание». Монэ использовала хештег #IAmNonbinary, запущенный организацией в поддержку ЛГБТ-сообщества GLAAD.

В 2018 году Монэ заявила, что ранее считала себя бисексуалкой, однако позже объявила о своей пансексуальности (сексуальное или романтическое влечение к людям вне зависимости от биологического пола и гендерной идентичности).

В дискографии Монэ три студийных альбома. Ее последняя пластинка Dirty Computer вышла в 2018 году. Артистка снялась в таких фильмах, как «Лунный свет», «Скрытые фигуры» и «Удивительный мир Марвена», а также появилась в сериалах «Звездные врата: Вселенная» и «Электрические сны Филипа К. Дика».

Ранее 12 января сообщалось, что актер Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальности.

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