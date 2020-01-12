Рената Литвинова раскрыла подробности ДТП в центре Москвы

Актриса театра и кино Рената Литвинова подтвердила, что ее сбил автомобиль в центре Москвы, и раскрыла подробности ДТП. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам актрисы, ее сбили на пути в салон после пробежки. «Я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ», — отметила Литвинова.

Кроме того, актриса рассказала, что пристыдила сбившую ее девушку. «Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: "Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения"», — написала она. Литвинова добавила, что врач оказал ей необходимую помощь и зашил подбородок.

Как сообщалось ранее, машина сбила Литвинову на Тверской улице. Источники в правоохранительный органах рассказали, что за рулем автомобиля была 28-летняя Ольга Чуйко, которую оштрафовали на две тысячи рублей за непропуск пешехода.

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