В ГИБДД рассказали о наезде машины на Ренату Литвинову

Актриса Рената Литвинова самостоятельно покинула место ДТП после того, как на нее в центре Москвы наехал Mercedes. Подробности наезда машины на артистку ТАСС рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД в воскресенье, 12 января.

«Со слов водителя автомобиля Mercedes, в районе дома 27/6 она совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла», — заявили в ведомстве.

Инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Представитель артистки заявил, что Литвинова после аварии уехала в больницу в состоянии шока. По его словам, актрисе оказали необходимую помощь и «с ней все сейчас нормально». «Опасности для жизни нет, переломов тоже», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в воскресенье стало известно, что Литвинову недалеко от ресторана «Макдоналдс» в центре Москвы сбила машина. Актриса прогуливалась по городу в день своего рождения. Сообщалось также, что за рулем автомобиля была 28-летняя Ольга Чуйко, которую оштрафовали на две тысячи рублей за непропуск пешехода.

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