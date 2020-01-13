Женщина пожаловалась на избиение из-за внешности

Мать и дочь жестоко избили жительницу английского города Богнор Реджис, графство Западный Суссекс, из зависти к ее внешности и красивой одежде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В январе 2018 года 44-летняя мать троих детей Лиза Холл (Lisa Hall) отдыхала с 23-летней дочерью Холли в пабе, где она часто бывала и знала персонал и постоянных посетителей.

В какой-то момент Лиза заметила, что ее дочь разговаривает с незнакомыми девушками. После этого Холли сказала ей, что ее собеседницы приглашают их в ночной клуб. Британка отказалась, но предложила проводить туда дочь и ее знакомых, а сама планировала позвонить мужу, чтобы он забрал ее домой.

Они вышли из паба с группой из шести человек и направились к ночному клубу. Холли шла впереди, а Лиза чуть позади и общалась с ровесницей. Внезапно одна из девушек впереди повернулась, злобно посмотрела на нее, назвала грязной проституткой и начала избивать. Ее мать, с которой Лиза общалась, присоединилась к драке. Они повалили британку на землю, били и пинали ее до тех пор, пока она не потеряла сознание.

В результате Лиза была госпитализирована с переломом лодыжки и другими травмами. Она перенесла шестичасовую операцию по восстановлению ноги. Женщина до сих пор страдает от полученных моральных и физических травм.

По камерам наблюдения полицейские вычислили нападавших. Ими оказались 22-летняя Зоуи Ли (Zoe Lee) и ее 47-летняя мать. Британки отрицали свою причастность к нападению, однако суд признал их виновными в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорил к пяти годам тюремного заключения. Они не раскаялись в содеянном и не объяснили причин нападения. Лиза считает, что нападавшие избили ее из-за зависти к ее внешности и красивой одежде.

Ранее сообщалось, что несколько человек жестоко избили жителя Нью-Йорка и отобрали у него один доллар. В результате произошедшего 60-летний пострадавший получил серьезные травмы и позже скончался.

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