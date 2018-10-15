Переволновавшийся муж роженицы избил врачей

В Китае мужчину арестовали по подозрению в избиении нескольких врачей, отказавшихся делать его жене кесарево сечение. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в одной из больниц Пекина. Муж 44-летней роженицы Сан по фамилии Чжэн и его старшая дочь избили хирурга Хэ Индуна и двух его помощников, когда те не согласились делать его супруге кесарево сечение. После потасовки врача госпитализировали с переломом челюсти и глазницы.

Мужчина оправдал свое поведение тем, что ребенок находился в утробе дольше положенного, поэтому он боялся осложнений и не хотел ждать естественных родов. К тому же, Сан последние семь лет страдала от гипертонии. Но врачи все же хотели дать ей возможность родить самой и утверждали, что контролируют ее давление.

На следующий день после происшествия врачи все же решили провести кесарево сечение. Операция прошла успешно, у Сан родилась девочка. Полиция не арестовывала Чжэна несколько дней, чтобы он мог позаботиться о жене и ребенке. Старшую дочь отпустили под залог после того, как она раскаялась в произошедшем. Хирург Хэ заявил, что прощает напавших.

Руководство больницы потребовало сурового наказания для Чжэна и его старшей дочери. «Мы неуклонно защищаем достоинство медицинского персонала и призываем к решительному преследованию тех, кто нападает на сотрудников больницы», — сказано в заявлении медицинского учреждения.

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