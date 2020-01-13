Boeing обрушит экономику США

Трудности, с которыми столкнулась американская компания Boeing, могут обрушить экономику США. Такое предположение высказал министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, страна рискует потерять до 0,5 процента ВВП. Слова политика приводит CNBC.

«Нет сомнений, что ситуация с Boeing замедлит рост ВВП», — заключил министр и добавил, что компания является крупнейшим экспортером. Ранее Мнучин говорил, что рост ВВП США составит от 2 до 3 процентов. Вашингтон полагает, что значительного экономического роста удастся достичь за счет заключения торгового соглашения с Китаем. Планируется, что подписание первой сделки состоится в ближайшее время.

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Boeing в декабре 2019 года заявила, что в течение месяца намерена на неопределенный срок прекратить выпуск Boeing 737 MAX. Это произошло после двух авиакатастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В общей сложности в них погибли 346 человек. В январе 2020-го компания Spirit AeroSystems, один из основных поставщиков деталей для самолетов Boeing 737 MAX, решила избавиться от части своих работников. Под сокращение попадут около 2,8 тысячи человек.

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