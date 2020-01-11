Поставщик деталей для Boeing 737 MAX избавится от работников

Компания Spirit AeroSystems, один из основных поставщиков деталей для самолетов Boeing 737 MAX, решила избавиться от части своих работников. Из-за приостановки поставок лайнера под сокращение попадут более 2,8 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Сотрудникам пообещали компенсации.

Указывается, что Spirit AeroSystems доставляла до 70 процентов комплектующих, эти поставки приносили половину годового оборота. В компании также указали, что не получили от Boeing ответа о том, как долго продлится приостановка производства самолета и каковы будут объемы в будущем.

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Полеты лайнеров Boeing 737 MAX приостановили по всему миру. Это произошло после двух авиакатастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В общей сложности в них погибли 346 человек. По итогам расследования стало понятно, что к трагедиям привели сбои в системе управления полетами, о которых знало руководство компании.

В январе 2020-го Boeing обнародовал переписку своих сотрудников, где обсуждались недостатки аварийной модели. Один из собеседников, например, сказал, что самолет спроектирован клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян.

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