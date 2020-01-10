Создателей Boeing 737 MAХ сравнили с клоунами и обезьянами

Boeing обнародовала переписку своих сотрудников трехлетней давности с замечаниями по поводу создания самолета самой аварийной модели последних лет 737 MAХ. Выдержки из материалов, которые корпорация передала в декабре 2019 профильным комитетам палаты представителей и сената Конгресса США, а также Федеральному авиационному управлению, приводит The Telegraph.

В частности, в одном из диалогов работники обсудили неполадки с компьютерной системой управления воздушным судном. «Этот самолет спроектирован клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян», — привел сравнение один из собеседников, чье имя не раскрывается.

Как уточняет Reuters, в переписках также идет речь о том, что Boeing пыталась избегать обучения пилотов на тренажерах и время от времени пользовалась лоббистскими методами при появлении требований от регуляторов. Некоторые сотрудники корпорации в диалогах подчеркнули, что не позволили бы членам своих семей лететь на лайнере, экипаж которого обучался с помощью тренажеров для Boeing 737 MAX.

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17 декабря прошлого года сообщалось, что Boeing временно приостановит выпуск 737 MAX в январе 2020 года. Такое решение в компании объяснили желанием сосредоточиться на доставке 400 уже имеющихся самолетов. Там уточнили, что массовых увольнений в связи с этой ситуацией не планируется.

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX приостановили по всему миру после двух катастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В совокупности в них погибли 346 человек. По итогам расследования стало понятно, что к трагедиям привели сбои в системе управления полетами MCAS, о которых знало руководство компании.

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