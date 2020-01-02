Boeing рекордно провалился в борьбе с Airbus

Европейская авиастроительная компания Airbus в 2019 году передала клиентам 863 новых лайнера, что на 7,9 процента больше, чем год назад, и на 3 самолета выше цели на минувший год. Об этом со ссылкой на данные неаудированных годовых результатов сообщает Reuters.

Boeing, главный конкурент Airbus, за первые 11 месяцев поставил всего 345 машин, а это значит, что американская корпорация рекордно провалилась в борьбе за лидерство по этому показателю в мире. В последний раз Airbus опережал конкурента в 2011 году, но никогда его преимущество не было настолько большим.

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Чтобы добиться максимального превосходства, европейская корпорация впервые не остановила производство на рождественские праздники. Это период, когда в отрасли наступает пик поставок.

Причиной такого провала Boeing, год назад поставившего 806 самолетов, стала ситуация с моделью 737 MAX. В настоящее время ее эксплуатация запрещена во всем мире, так что на складах уже накопились около 400 лайнеров. С января 2020-го их производство временно приостановлено.

Американская корпорация утверждает, что решила проблемы с системой управления самолетом, которые стали причиной двух авиакатастроф. Тем не менее снятие запрета на эксплуатацию предварительно ожидается не раньше, чем во втором квартале 2020 года. Не исключено, что на разрешение потребуется больше времени.

Airbus опережал Boeing по поставкам с 2003-го по 2010 год включительно, но затем американцы перехватили лидерство и не отдавали его в течение семи лет.

Ранее сообщалось, что российская компания «Гражданские самолеты Сухого» сумела продать за год только один лайнер Sukhoi Superjet 100 из запланированных 20-ти. Тем не менее в 2020-м компания выпустит еще 20 самолетов.

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