Названы планы выпуска провалившего продажи SuperJet 100

В планах производства лайнера Sukhoi SuperJet 100 в 2020 году выпуск 20 бортов, а с 2021 года — возвращение на уровень 30 самолетов в год. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь, сообщает «Коммерсантъ».

За текущий год SSJ-100 полностью провалил продажи. Получить деньги удалось только за один самолет, хотя в начале года производитель рассчитывал реализовать 20 бортов.

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По словам Слюсаря, до 2024-25 годов компания намерена произвести только на внутренний рынок порядка 150 лайнеров. Кроме того, самолетом интересуется Турция. Речь идет о контракте на десять самолетов в так называемый «мокрый лизинг», когда в эксплуатацию борт передается вместе с экипажем.

Ранее стало известно, что начало поставок SSJ-100 «Аэрофлоту» пришлось отложить из-за слишком долгого согласования гарантий остаточной стоимости самолетов с «Ростехом». Речь идет о возможности покупателя продать борт производителю через несколько лет эксплуатации за некоторую часть стоимости нового.

В отсутствие гарантии банки отказывались согласовать сделку, но документ только от «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС, производитель SSJ), без поручительства госкорпорации, их не устраивал, так как у ГСС сложное финансовое положение. Стоимость одного борта участники переговоров не раскрывают, но источники утверждают, что она составляет 33 миллиона долларов.

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