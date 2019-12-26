Стало известно о новых проблемах Sukhoi Superjet 100

«Гражданские самолеты Сухого» (дочка Объединенной авиастроительной корпорации и разработчик Sukhoi Superjet 100) построили «Аэрофлоту» десять SSJ100 по контракту 2018 года, однако не могут передать их заказчику из-за отсутствия гарантии остаточной стоимости самолетов. Об этом стало известно принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» от источников.

Материалы по теме Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать На крыльях войны США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты

Новая проблема с SSJ возникла из-за «Ростеха», который владеет Объединенной авиастроительной корпорацией. Структура долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов. Она дает покупателю право через определенный срок продать самолет обратно производителю за оговоренную часть стоимости нового. Без гарантии банки отказываются согласовывать сделку и та не может быть закрыта. Дело в том, что «Аэрофлот» покупает самолеты не напрямую. Этим занимаются лизинговые компании госбанков, а затем они уже передают SSJ100 авиакомпании в лизинг.

Источники издания отмечают, что банкам нужна именно гарантия «Ростеха», поскольку гарантии разработчика с учетом его тяжелого финансового состояния никому не нужны. В итоге было решено, что гарантию предоставят «Гражданские самолеты Сухого» под поручительство «Ростеха», сообщили представители госкорпорации и Минпромторга. Собеседники издания пояснили, что такой ход повышает рыночную привлекательность SSJ100, так как гарантия даст возможность через 12 лет (срок лизинга самолетов) продать их обратно за 40 процентов стоимости нового.

Цена одного борта не раскрывается, однако его примерная стоимость составляет 33 миллиона долларов, рассказали источники. Таким образом, первые десять судов для Аэрофлота обойдутся в 330 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что продажи SSJ100 в 2019 году провалились. «Гражданские самолеты Сухого» не смогли выполнить план и за год продать 20 бортов. По состоянию на середину декабря она поставила всего один самолет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!