Boeing задумался об отказе от аварийной модели

В компании Boeing задумались о временном или постоянном отказе от производства своей самой аварийной модели последних лет 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, руководство компании всерьез обдумывает перспективу приостановки или серьезного сокращения производства. О решении может быть объявлено уже в понедельник, 16 декабря.

Причиной станет запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX во всех странах гораздо дольше срока, на который рассчитывала сама компания. Сроки возобновления полетов по-прежнему неизвестны. По словам главы корпорации Денниса Муленбурга, приостановка производства может стать более действенной мерой по сравнению с сокращением его темпов.

Материалы по теме Шоковый терапевт Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?

Также топ-менеджер отметил, что Boeing будет продолжать сотрудничать с авиационными властями США, чтобы как можно быстрее вернуться к производству в обычных темпах в случае необходимости.

В апреле производство 737 MAX было сокращено на 20 процентов. В дальнейшем компания не раз заявляла, что надеется на скорейшее снятие запрета на полет, но Федеральное управление авиации (FAA) в ответ обвиняло компанию в попытке давления на орган власти. При этом корпорация предупреждала инвесторов о возможности подобного развития событий. По последним данным, возобновление разрешения на полеты ожидается не раньше следующего года.

За последний год в мире случились две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года самолет компании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек. В марте 2019-го лайнер Ethiopian Airlines разбился по пути в столицу Кении Найроби. Жертвами аварии стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа, включая троих граждан России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!