Королева красоты упала на сцене и потеряла бюстгальтер

Победительница конкурса «Мисс Бельгия-2020» споткнулась и потеряла бюстгальтер в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Mirror.

23-летняя выпускница юридического вуза Селин Ван Уйтсел (Celine Van Ouytsel) выходила на сцену после получения титула «Мисс Бельгия-2020». Церемония транслировалась в прямом эфире. Спускаясь по лестнице, она споткнулась и упала. В этот момент бюстгальтер без бретелек соскочил и приземлился ей под ноги.

Модель изящно вышла из неловкой ситуации. Она сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и пошла дальше. «Сегодня я — лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал», — заявила девушка.

Пользователи посмотрели размещенное в соцсетях видео падения Ван Уйтсел 27 тысяч раз. Подписчики в Instagram поддержали победительницу конкурса. Один из них написал: «Она справилась с этой ситуацией так хорошо, с такой грацией».

Ранее сообщалось, что во время церемонии награждения у победительницы конкурса красоты «Мисс Африка», проходившего в нигерийском городе Калабар, вспыхнул парик. Пока 24-летняя Доркас Касинде (Dorcas Kasinde) обнималась с предшественницей, на ее парик упали искры, разбрасываемые пиротехническими устройствами на сцене.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!