Королева красоты вышла получать корону и воспламенилась

Видео: @SIREHABBIIBB / Twitter

Во время церемонии награждения у победительницы конкурса красоты «Мисс Африка», проходившего в нигерийском городе Калабар, вспыхнул парик. Об этом сообщает издание Daily Post.

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Первое место заняла 24-летняя Доркас Касинде (Dorcas Kasinde) из Конго. Помимо титула, она получила 35 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей) и внедорожник, пишет The Natiion. Корону вручала королева красоты из Ботсваны, которая победила на конкурсе «Мисс Африка» в 2017 году.

Пока Касинде обнималась с предшественницей, на ее парик упали искры, разбрасываемые пиротехническими устройствами на сцене. Девушка не сразу обратила внимание на занявшееся у нее на голове пламя. Ее выручили ведущая церемонии и несколько человек, прыгнувшие на сцену. Они мгновенно устранили возгорание, после чего мероприятие продолжилось.

Видео, @mr_flexible / Twitter

В январе сообщалось, что в сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Женщина вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове и задела факел, который держал один из участников шоу.

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