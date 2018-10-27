Победительница конкурса красоты рухнула в обморок на сцене

Финалистка конкурса Miss Grand International, парагвайка Клара Соса, упала в обморок на сцене после того, как ее объявили победительницей. Стоявшая рядом с ней соперница из Индии Минакши Чаудхари не смогла подхватить девушку, сообщает ABS-CBN News. Видеозапись случившегося появилась на YouTube.

На кадрах конкурсантки стоят друг напротив друга, держась за руку и ожидая объявления ведущего. Когда тот произнес «Парагвай», Соса пошатнулась и рухнула на подмостки. Через некоторое время она пришла в себя и смогла примерить корону.

Miss Grand International входит в «большой шлем» конкурсов красоты. В этом году он проходил в Мьянме.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!