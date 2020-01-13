Роджер Федерер ответил на критику Греты Тунберг

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на критику экоактивистки Греты Тунберг. Его слова приводит France24.

Федерер заявил, что воспринимает проблему изменения климата очень серьезно, и пообещал вести диалог со своими спонсорами по таким важным вопросам. Он сказал, что пожертвует деньги на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

10 января Тунберг репостнула в Twitter запись с критикой Федерера, подписавшего контракт с банком Credit Suisse, инвестирующим в добычу полезных ископаемых. Тунберг присоединилась к акции под тегом #rogerwakeupnow («Роджер, очнись прямо сейчас»), цель которой — заставить теннисиста отказаться от сотрудничества с организацией, наносящей вред окружающей среде.

Credit Suisse вкладывает деньги в компании, которые ищут новые месторождения ископаемого топлива. С 2016 года банк инвестировал порядка 57 миллиардов долларов.

Федерер — один из самых титулованных теннисистов мира. На его счету 20 выигранных турниров серии «Большого шлема», что является рекордом в одиночном разряде среди мужчин.

Тунберг стала одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре 2019 года шведка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на плечи молодежи их решение.

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