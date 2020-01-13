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Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей. На это в понедельник, 13 января, обратили внимание в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

На совещании с вице-премьерами в Доме Правительства премьер-министр появился в темно-сером костюме, белой рубашке и темно-синем галстуке. На опубликованном в Telegram снимке видно, что последний украшен небольшими кислотно-розовыми рисунками в виде птиц.

23 декабря 2019 года журналисты обратили внимание на то, что президент России Владимир Путин и машинист первого состава, следовавшего по Крымскому мосту, одинаково одеты. На появившихся в сети кадрах российский лидер стоит рядом с машинистом и общается с причастными к запуску поезда лицами. На нем темно-синий костюм, белая рубашка и галстук из атласной ткани в тон пиджаку. Точно так же одет машинист электропоезда, сидящий на переднем плане.

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