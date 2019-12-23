Путин и машинист крымского поезда оказались одинаково одеты

Президент России Владимир Путин и машинист состава, следовавшего по Крымскому мосту, оказались одинаково одеты. На это обратили внимание корреспонденты «Ленты.ру».

На появившихся в сети кадрах видно, как глава государства стоит рядом с машинистом и общается с причастными к запуску поезда лицами. На нем темно-синий костюм, белая рубашка и галстук из атласной ткани в тон пиджаку. Точно так же одет и машинист электропоезда, сидящий на переднем плане.

Ранее 23 декабря на видео попал поезд, приготовленный для торжественного открытия Крымского моста, в котором поучаствовал Владимир Путин. Проехав по железной дороге, президент России отметил, что поезд идет значительно мягче, чем автомобиль.

Строительство моста началось в феврале 2016 года, а в мае 2018-го было открыто автомобильное движение. Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря, состав из Москвы поедет в Симферополь 24 декабря.

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