Замену дыр в школьных туалетах на унитазы без кабинок объяснили

Глава Миасского городского округа Григорий Тонких, показавший в своем Instagram унитазы взамен «дыр» в полу туалета школы №23 челябинского поселка Северные Печи, объяснил отсутствие перегородок просьбой от местных жителей поскорее начать работу. Об этом он заявил изданию «Подъем».

«Кабинки поставим до конца месяца. Мы говорим об объекте, который реально жители меня просили сделать. И мы показали, что работа началась», — пояснил Тонких. По мнению главы поселения, «реальные дела» надо показывать.

«Никакого хвастовства тут нет», — отметил он, подчеркнув, что публикация фото унитазов в Instagram не может трактоваться как «показуха».

Фотографии до и после установки сантехники Тонких опубликовал в своем Instagram 10 января. «Дети будут приятно удивлены изменениям», — указал он. Один из комментаторов под постом оценил идею с унитазами без кабинок и написал, что это «научит детей, что в современном мире, когда у каждого есть смартфон с камерой, нельзя обосраться незамеченным».

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