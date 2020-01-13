Российский мэр похвастался заменой дыр в школьном туалете на унитазы без кабинок

В туалете школы №23 челябинского поселка Северные Печи установили полноценные унитазы взамен «дыр» в полу, но без перегородок. Фотографии до и после в своем Instagram опубликовал глава Миасского городского округа Григорий Тонких.

Российский мэр похвастался, что замена произошла по его инициативе: во время посещения учебного заведения летом 2019 года он обратил внимание на школьную уборную и дал соответствующее распоряжение. «Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза», — написал он.

Тонких добавил, что в школе учится 92 ребенка. «Дети будут приятно удивлены изменениям», — указал он, не уточнив, почему туалеты сделали открытыми и без кабинок. Также не сообщается, изображена ли на фото комната для мальчиков или для девочек.

Один из комментаторов под постом оценил идею и назвал ее действительно прекрасной. «Подобное устройство туалета научит детей, что в современном мире, когда у каждого есть смартфон с камерой, нельзя обосраться незамеченным. Урок, как говорится, на всю жизнь!» — написал пользователь.

В ноябре 2019-го в школе в Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет теплый санузел. До этого ученики ходили в туалет на улице. Постройка обошлась бюджету почти в миллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!