В российской школе торжественно открыли первый за 145 лет туалет в помещении

В Козьма-Демьяновской средней школе Должанского района Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет — до этого он располагался на улице. Об этом сообщила местная газета «Знамя труда» во «ВКонтакте».

В разговоре с изданием «Подъем» директор школы Наталия Полякова рассказала, что строительство туалета велось два месяца. Он представляет собой пристройку к коридору, куда проведены коммуникации.

Как отметила женщина, она переживала, что работы не успеют закончить до отопительного сезона, но рабочие «сделали [все] очень хорошо и быстро». Полякова также рассказала, что в туалете есть «все удобства»: горячая вода, пластиковые окна и открывающиеся форточки. «Прям красота, мы очень счастливы», — добавила директор.

На строительство и подключение теплого туалета к школе ушло 909 тысяч рублей. На торжественном открытии присутствовали глава района Борис Макашов, чиновники районной администрации и директор школы. В ближайшее время чиновники пообещали открыть аналогичное помещение в Никольской школе, а в 2020 году — в Евлановской и Алексеевской школах.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке чиновники торжественно открыли новое здание морга. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы администрации города Юрий Тротт, замначальника отдела кадров организации медпомощи взрослому населению Минздрава Башкирии Люция Ахметова, депутаты городского Совета и Курултая РБ и руководитель республиканского бюро судмедэкспертизы Александра Орловская.

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